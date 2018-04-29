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Мустафина сообщила о разводе
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Мустафина сообщила о разводе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина рассказала своим подписчиками в Instagram расставании с мужем — бобслеистом Алексеем Зайцевым.
«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась», — написала она в соцсети.
Предвосхищая вопросы о причинах развода, спортсменка написала, что с мужем рассталась по-хорошему и никаких претензий к нему не имеет.
«Просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь», — поделилась она.
Мустафина и Зайцев поженились в ноябре 2016 года. В июне 2017 года у них родилась дочь.
Комментарии8  Ещё 11 источников 
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