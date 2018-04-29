«Спартак» победил «Амкар» и поднялся на второе место 

"Спартак" победил «Амкар» со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Благодаря этому результату красно-белые на время поднялись на второе место в турнирной таблице. Пермский клуб идет на 13-й строчке.
В начале первого тайма счет открыл защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец забил свой первый мяч в этом сезоне. На 41-й минуте игры форвард «Спартака» Зе Луиш попросил о замене из-за полученного повреждения. После того, как он покинул поле, сразу отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел Софьян Ханни, который забил второй мяч в ворота соперника и свой второй гол за красно-белых.
Чемпионат России
28-й тур "Амкар" (Пермь) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1)
Амкар — Спартак М