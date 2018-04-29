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«Ухта» и «Новая генерация» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу
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«Ухта» и «Новая генерация» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 3 часа назад
21-й тур чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги завершился в Ухте. Хозяева площадки сыграли вничью с «Новой генерацией» из Сыктывкара со счётом 2:2. «Ухта» дважды забила в первом периоде, но после перерыва гости сравняли счёт.
Накануне в первом матче тех же соперников в рамках 21-го тура «Ухта» одержала победу со счётом 2:1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур. Второй матч
«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 2:2 (2:0). Голы: Чуйков, 11, Кузьминых, 15 — Семуков, 33, Катанэ, 34.
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