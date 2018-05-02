Ещё
Братчикова и Букина вышли в финал ЧЕ по борьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Братчикова и Букина вышли в финал ЧЕ по борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянки Анастасия Братчикова и Екатерина Букина вышли в финал чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске. Букина в полуфинальной схватке в весовой категории до 76 кг разгромила Сабиру Алиеву из Азербайджана со счётом 11:0. За титул Букина будет бороться с Ясемин Адар из Турции.
В весовой категории до 68 кг Братчикова взяла верх над австрийкой Мартиной Кюнц — 8:1. Соперницей россиянки в решающей схватке станет Кумба Ларок из Франции.
Ещё одна россиянка Светлана Липатова, выступающая в весовой категории до 59 кг, в полуфинале уступила турчанке Элиф Есилирмак со счётом 3:5 и будет бороться за бронзу в утешительных схватках.
Чемпионат.com: последние новости
Гимнастка Мустафина сообщила о разводе отцом своей дочери «Норильский никель» победил «Газпром-Югра» в первом матче 21-го тура Суперлиги Андреев: последние матчи «Дины» для ассоциации мини-футбола – это позор
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»16
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
Францоуз стал игроком клуба НХЛ «Колорадо»
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение