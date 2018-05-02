Братчикова и Букина вышли в финал ЧЕ по борьбе в Каспийске

Россиянки Анастасия Братчикова Екатерина Букина вышли в финал чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске. Букина в полуфинальной схватке в весовой категории до 76 кг разгромила Сабиру Алиеву из Азербайджана со счётом 11:0. За титул Букина будет бороться с Ясемин Адар из Турции. В весовой категории до 68 кг Братчикова взяла верх над австрийкой Мартиной Кюнц — 8:1. Соперницей россиянки в решающей схватке станет Кумба Ларок из Франции. Ещё одна россиянка Светлана Липатова , выступающая в весовой категории до 59 кг, в полуфинале уступила турчанке Элиф Есилирмак со счётом 3:5 и будет бороться за бронзу в утешительных схватках.