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Малазийские бадминтонисты дисквалифицированы на 15 и 20 лет
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Малазийские бадминтонисты дисквалифицированы на 15 и 20 лет 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Reuters
Два спортсмена из Малайзии получили длительные дисквалификации за игру на тотализаторе, сообщает Inside the Games.
Независимой комиссией было доказано, что бадминтонисты Тан Чун Сеан и Зульфадли Зулькиффли в течение долгого времени заключали ставки и были замешаны в различных коррупционных нарушениях, которые влияли на исход матчей. Международная федерация бадминтона (BWF) приняла решение отстранить спортсменов от любой деятельности в бадминтоне сроком на 15 и 20 лет соответственно, а также оштрафовать на $ 15 и $ 20 тысяч.
Чемпион мира среди юниоров Зулькиффли получил более длительную дисквалификацию, поскольку совершил большее количество нарушений. Тан Чун Сеан отстранен на 15 лет.
Ранее сообщалось, что бывший премьер Великобритании назвал коррупцию причиной проведения ЧМ-2018 в России.
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