Малазийские бадминтонисты дисквалифицированы на 20 и 15 лет за договорные матчи

Бадминтонисты Зульфадли Зулкиффли и Тан Чхун Сеан, представляющие Малайзию, дисквалифицированы на длительные сроки. Причина — их участие в договорных матчах.

Как сообщает Inside The Games, 25-летний Зулкиффли дисквалифицирован на 20 лет. Он был уличен в манипуляциях с результатами 31 матчей. Спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира среди юниоров.

31-летний Тан Чхун Сеан, который покинул сборную Малайзии в 2011 году, был дисквалифицирован на 15 лет. Он уличен в 26 случаях манипуляций с результатами игр.

Также спортсмены были оштрафованы, соответственно, на 25 и 15 тысяч долларов.