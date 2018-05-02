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Малазийские бадминтонисты дисквалифицированы на 20 и 15 лет за договорные матчи
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Малазийские бадминтонисты дисквалифицированы на 20 и 15 лет за договорные матчи 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Бадминтонисты Зульфадли Зулкиффли и Тан Чхун Сеан, представляющие Малайзию, дисквалифицированы на длительные сроки. Причина — их участие в договорных матчах.
Как сообщает Inside The Games, 25-летний Зулкиффли дисквалифицирован на 20 лет. Он был уличен в манипуляциях с результатами 31 матчей. Спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира среди юниоров.
31-летний Тан Чхун Сеан, который покинул сборную Малайзии в 2011 году, был дисквалифицирован на 15 лет. Он уличен в 26 случаях манипуляций с результатами игр.
Также спортсмены были оштрафованы, соответственно, на 25 и 15 тысяч долларов.
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