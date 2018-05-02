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Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день
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Российские борцы завоевали три золота на чемпионате Европы за день 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: REUTERS/ Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Каспийске в среду российские борцы греко-римского стиля завоевали сразу три золотых награды.
Борец греко-римского стиля Адам Курак завоевал золото в весовой категории до 72 кг, победив в финале азербайджанца Расула Чунаева — 9:5, передает РИА «Новости».
Артем Сурков завоевал золото в категории до 67 кг, победив на туше грузина Шмаги Болквадзе.
Сергей Емелин завоевал золото в категории до 60 кг, победив азербайджанца Мурада Маммадова — 6:5.
>> Емелин завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе
Чемпионат Европы закончится 6 мая.
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