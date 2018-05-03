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28 апреля на дворовой спортивной площадке района Крюково прошёл очередной тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу
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28 апреля на дворовой спортивной площадке района Крюково прошёл очередной тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу 

Управа района Крюково 11 часов назад
Фото: Управа района Крюково
28 апреля на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошёл очередной тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» по возрастным группам юношей и мужчин 18 лет +
Результаты игр тура.
Возрастная группа мужчины 18 лет+
Менделеево — Атланта 5-7  Возрастная группа юноши 2003-2004 г.р.
ф/к Зеленоград — Сириус 1-11  Савёлки — Пешки 3-2  Возрастная группа юноши 2001-2002 г.р.
Савёлки — Z — 15 4-7  Менделеево — Андреевка 1-4  Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)
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