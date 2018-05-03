28 апреля на дворовой спортивной площадке района Крюково прошёл очередной тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу

28 апреля на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошёл очередной тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» по возрастным группам юношей и мужчин 18 лет +

Результаты игр тура.

Возрастная группа мужчины 18 лет+

Менделеево — Атланта 5-7 Возрастная группа юноши 2003-2004 г.р.

ф/к Зеленоград — Сириус 1-11 Савёлки — Пешки 3-2 Возрастная группа юноши 2001-2002 г.р.

Савёлки — Z — 15 4-7 Менделеево — Андреевка 1-4 Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)