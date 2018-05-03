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Омск — Петербург — Дубаи
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Омск — Петербург — Дубаи 

Советский спорт 8 часов назад
Омские адаптивники сыграют на международном турнире по мини-футболу.
В Санкт-Петербурге завершилась всероссийская спартакиада по мини-футболу в зачет Специальной всероссийской Олимпиады среди воспитанников адаптивных школ и интернатов.
Омскую область на соревнованиях представили две команды девушек и юношей. Успешно выступил коллектив девушек (тренер — преподаватель адаптивной школы-интерната № 5 Ольга Орлова), заняв первое место.
Омички в мини-футболе 7х7 переиграли три команды и обеспечили себе первое место. Кроме того, победа на всероссийском старте позволила команде отобраться на международный турнир — финал Всемирной Специальной Олимпиады, который пройдет в 2019 году в Дубае.
Стоит заметить, что в прошлом году наша команда также становилась чемпионкой всероссийских стартов, после чего сыграла в международном турнире в Белоруссии. Мы уже писали, что на том соревновании омички показали 100-процентный результат, переиграв сборные Дании, Азербайджана, Литвы и Белоруссии с общим счетом 43:0.
Неплохо в Северной столице в формате 5х5 выступили омские юноши (тренеры — преподаватели ОблДЮСАШ Юрий Гуров и Александр Талалаев). Они, как и в 2017 году, замкнули тройку призеров, переиграв в поединке за «бронзу» команду Нижнего Новгорода, которой, к слову, уступили на групповом этапе. Всего в турнире приняли участие 16 коллективов.
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