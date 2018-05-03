Омск — Петербург — Дубаи

Омские адаптивники сыграют на международном турнире по мини-футболу.

В Санкт-Петербурге завершилась всероссийская спартакиада по мини-футболу в зачет Специальной всероссийской Олимпиады среди воспитанников адаптивных школ и интернатов.

Омскую область на соревнованиях представили две команды девушек и юношей. Успешно выступил коллектив девушек (тренер — преподаватель адаптивной школы-интерната № 5 Ольга Орлова ), заняв первое место.

Омички в мини-футболе 7х7 переиграли три команды и обеспечили себе первое место. Кроме того, победа на всероссийском старте позволила команде отобраться на международный турнир — финал Всемирной Специальной Олимпиады, который пройдет в 2019 году в Дубае.

Стоит заметить, что в прошлом году наша команда также становилась чемпионкой всероссийских стартов, после чего сыграла в международном турнире в Белоруссии. Мы уже писали, что на том соревновании омички показали 100-процентный результат, переиграв сборные Дании, Азербайджана, Литвы и Белоруссии с общим счетом 43:0.

Неплохо в Северной столице в формате 5х5 выступили омские юноши (тренеры — преподаватели ОблДЮСАШ Юрий Гуров и Александр Талалаев). Они, как и в 2017 году, замкнули тройку призеров, переиграв в поединке за «бронзу» команду Нижнего Новгорода, которой, к слову, уступили на групповом этапе. Всего в турнире приняли участие 16 коллективов.