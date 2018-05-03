МФК «Прогресс» может не сыграть в плей-офф чемпионата России из-за долгов

ТАСС , 3 мая. Мини-футбольный клуб «Прогресс» из Глазова (Удмуртия) рискует не сыграть в решающей части чемпионата России из-за финансовой задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Специальная комиссия по лицензированию мини-футбольных клубов сделала обязательное предписание «Прогрессу», а также еще двум российских командам — московской «Дине» и смоленскому "Автодору" — погасить задолженности до 7 мая. В случае невыполнения требований комиссии, будет рассмотрен вопрос об отзыве лицензий у данных клубов на текущий сезон.

"Прогресс", который на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, не сможет принять участие в плей— офф турнира, а его место заменит другая команда, «Автодор» (девятое место) и «Дина» (12-е место) на данный момент не попадают в решающую стадию соревнований.

Также «Прогресс», «Дина» и «Автодор» не будут допущены к процедуре жеребьевки календаря первого этапа чемпионата России сезона-2018/19.