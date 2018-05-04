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Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом» без Пилипчука. Фото с тренировки
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Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом» без Пилипчука. Фото с тренировки
Чемпионат.com
5 часов назад
Комментарии
Фото:
LiveSport.Ru
4 мая в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Тарасовке
«Спартак»
провёл открытую тренировку в преддверии матча с «Ростовом».
Фоторепортаж с тренировки «Спартака» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата»
Александром Сафоновым
.
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