Ещё
Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом» без Пилипчука. Фото с тренировки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «Спартак» готовится к матчу с «Ростовом» без Пилипчука. Фото с тренировки 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
4 мая в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Тарасовке «Спартак» провёл открытую тренировку в преддверии матча с «Ростовом».
Фоторепортаж с тренировки «Спартака» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.
Чемпионат.com: последние новости
Регбистка скончалась из-за травмы, полученной в матче чемпионата Италии Кипроп: мне предложили признать приём допинга в обмен на должность в ИААФ Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 53 кг
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой26
Сборная России разгромила Францию78
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение