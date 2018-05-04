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Live с тренировки «Спартака» в Фейсбуке «СЭ»!
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Live с тренировки «Спартака» в Фейсбуке «СЭ»! 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Сегодня "Спартак" проводит открытую тренировку перед матчем 29-го тура РФПЛ против «Ростова».
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