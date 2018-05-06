Мини-футбол. Кубок Победы

3 мая на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошли два матча 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» по возрастной группе мужчины 18 лет +. Результаты эти матчей определили полуфиналистов турнира в данной группе.

Результаты игр тура.

Возрастная группа мужчины 18 лет +

«Искра» — «Атланта» 6-5 «Олимпик» — «Сириус» 6-6 (п. 1-0)

В полуфинале 7 мая играют:

18-30 час. «Искра» — «Сириус»

19-30 час. «Олимпик» — «Атланта»

Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)