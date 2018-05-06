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Мини-футбол. Кубок Победы
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Мини-футбол. Кубок Победы 

Управа района Крюково 7 часов назад
Фото: Управа района Крюково
3 мая на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошли два матча 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» по возрастной группе мужчины 18 лет +. Результаты эти матчей определили полуфиналистов турнира в данной группе.
Результаты игр тура.
Возрастная группа мужчины 18 лет +
«Искра» — «Атланта» 6-5  «Олимпик» — «Сириус» 6-6 (п. 1-0)
В полуфинале 7 мая играют:
18-30 час. «Искра» — «Сириус»
19-30 час. «Олимпик» — «Атланта»
Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)
Управа района Крюково: последние новости
2 мая на дворовых спортивных площадках района Крюково прошёл пятый тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу в возрастной группе дети, юноши и ветераны 50 лет Городки. Спартакиада Совета ветеранов района Крюково Плавание. X – окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»
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