Россиянка Тражукова считает серебро ЧЕ по борьбе в Дагестане шагом вперед

КАСПИЙСК, 4 мая. / ТАСС /. Россиянка Инна Тражукова считает, что неплохо отборолась на домашнем чемпионате Европы в Дагестане, и ее серебро — шаг вперед. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу Тражукова в финальной схватке чемпионата Европы в весовой категории до 62 кг уступила Тайбе Юсеин из Болгарии.

"В целом это шаг вперед, я не считаю, что плохо боролась, — сказала Тражукова. — Но хотелось выиграть дома — я выступаю за республику Дагестан. Не могу сказать, что у меня был какой-то конкретный план, в женской борьбе это достаточно непросто".

"Была спорная ситуация, я сделала все, что могла, но судьям виднее. Осторожничать я не хотела, борьба — зрелищный вид спорта, мне хотелось показать достойную борьбу, а не пассивно стоять. При равном счете 6:6 и преимуществе соперницы по последнему действию начала атаковать, но приемы не получались, были нечеткими, захваты делала не так, как нужно", — отметила спортсменка.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.