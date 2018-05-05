«Спартак» из Трнавы впервые в истории стал чемпионом Словакии

В матче 8-го тура чемпионского турнира команда обыграла ближайшего преследователя «Дунайску Стреду» — 2:0. В игре уже к 10-й минуте были удалены три футболиста. Для "Спартака" это первая победа в чемпионате Словакии в истории. Ранее клуб трижды становился вторым, последний раз — в 2012 году. В чемпионате Чехословаки он пять раз занимал первое место, выиграв пять из шести чемпионатов в период с 1968 по 1973 год. Чемпионат Словакии Высшая лига Чемпионская группа 8-й тур "Спартак" Тр — «Дунайска Стреда» — 2:0 (1:0) Голы: Годаль, 5 — с пенальти (1:0). Эго, 77 (2:0). Удаления: Хук (Д), 8. Кальмар (Д), 10. Чантуришвили (С), 10.