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«Спартак» из Трнавы впервые в истории стал чемпионом Словакии
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«Спартак» из Трнавы впервые в истории стал чемпионом Словакии 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
В матче 8-го тура чемпионского турнира команда обыграла ближайшего преследователя «Дунайску Стреду» — 2:0. В игре уже к 10-й минуте были удалены три футболиста.
Для "Спартака" это первая победа в чемпионате Словакии в истории. Ранее клуб трижды становился вторым, последний раз — в 2012 году. В чемпионате Чехословаки он пять раз занимал первое место, выиграв пять из шести чемпионатов в период с 1968 по 1973 год.
Чемпионат Словакии
Высшая лига
Чемпионская группа
8-й тур  "Спартак" Тр — «Дунайска Стреда» — 2:0 (1:0)
Голы: Годаль, 5 — с пенальти (1:0). Эго, 77 (2:0).
Удаления: Хук (Д), 8. Кальмар (Д), 10. Чантуришвили (С), 10.
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