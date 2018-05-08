Промес не позволил ЦСКА обогнать «Спартак». 5 лучших игроков 29-го тура РФПЛ

Команда: «Краснодар» Чем запомнился: не дал «СКА-Хабаровску» (1:0) забить первый гол в 2018 году.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Крицюк сыграл всего лишь третий матч и первый на ноль. В игре с дальневосточниками он сделал четыре спасения, а самое важное случилось в компенсированное время — Станислав отразил пенальти в исполнении Максима Канунникова . До сих пор «СКА-Хабаровск» не забил ни одного гола в официальных матчах 2018 года! Таких набралось уже десять.

Крицюк предугадал направление удара Канунникова — вратарь заранее бросился в правый от себя угол, благодаря чему и спас свою команду.

Спасение вратаря сохранило «Краснодару» шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Правда, они призрачны. Чтобы подобное случилось, «быкам» нужно в последнем туре обыгрывать «Рубин», плюс требуется победа «Анжи» на ЦСКА в Москве.

4. Квинси ПРОМЕС, полузащитник

Команда: «Спартак» Чем запомнился: забил «Ростову» и сделал голевую передачу (2:0).

Гол и результативная передача Промеса в концовке матча с «Ростовом» позволили «Спартаку» победить и остаться главным претендентом на вторую от России прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Промес получал мяч либо на позиции левого хавбека, либо в зоне инсайда. Важная деталь: у «Спартака» не было перенасыщения левой зоны, как в матче с «Ахматом», когда Комбаров и голландец не помогали друг другу, а мешали.

Если Промес в матче с «Ростовом» получал мяч на фланге, то под него ближе к воротам открывались партнеры. Так случилось при первом мяче «Спартака»: под голландца в полуфланговом коридоре открылся Мельгареро. Если Промес был в центральной части, то во фланг забегал партнер. Так случилось во второй голевой атаке: пробежку выполнил Зобнин.

За игру Промес выполнил пять ударов и создал четыре возможности партнерам. Не было в «Спартаке» игрока, который бы действовал острее.

Команда: «Локомотив» Чем запомнился: вел игру своей команды в матче с «Зенитом» (1:0).

В матче тура «Локомотив» бил соперника быстрыми атаками. Ключевым игроком оказался Алексей Мирачнук. Он задавал им направление и ритм. Хавбек стал самым пасующим футболистом «железнодорожников», выполнив 47 передач. Их точность составила 70%. Показатель рабочий, учитывая, что 35 пасов были направлены в атакующую треть поля.

Именно Алексей развил чемпионскую атаку «Локо», которую завершил Эдер: выиграв подбор в центре поля, полузащитник перевел мяч на правый фланг, где Фарфан и Игнатьев остались против одного Кришито. Без своевременной доставки мяча в эту зону никакого гола не было бы.

За игру Алексей четыре раза обыграл оппонентов и заработал пять штрафных. Также в активе хавбека два удара (оба в створ) и один пас под выстрел партнера.

Команда: ЦСКА Чем запомнился: забил сам, ассистировал партнеру и сделал две предголевые передачи в игре с «Арсеналом» (6:0).

Сценарий матч предопределил быстрый гол — уже на 2-й минуте армейцы открыли счет. Тогда «Арсенал» раскрылся, а ЦСКА в игре с двусторонним движением бульдозером переехал соперника. Больше остальных от такого течения матча выиграл Александр Головин, поучаствовавший в четырех забитых мячах.

Почему в такой игре Головин чувствовал себя великолепно, хавбек показал, когда забивал. Получив передачу в центре поля, он рванул к штрафной, где на смене вектора движения отправил в буфет сразу двух защитников, сохранив при этом мяч для удара. Скоростная работа, отличная координация и умение не отпускать далеко игровой снаряд — сильные стороны уроженца Калтана. Большое количество свободных квадратных метров на футбольном поля — лучшая площадка для их демонстрации.

Несмотря на обострение игровых ситуаций, Головин показал высокую точность передач — 89,5%. Это выше его среднего показателя в чемпионате России — 82,3%. Потому что открытая игра — его стихия. На это намекает и Лига чемпионов, где аккуратность пасов хавбека составила 84,7%. А на «Олд Траффорд» в битве с «МЮ» Александр и вовсе добрался до 89%.

1. Федор ЧАЛОВ, нападающий

Команда: ЦСКА Чем запомнился: сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Арсеналом».

Как и Головину, Чалову помогла открытая игра. Но он сам же ее такой сделал, ускорившись под передачу Витинью в коридор между крайним и центральным защитниками и реализовав выход один на один с вратарем.

Быстрота — термин, лучше всего характеризующий работу Федора в матче с «Арсеналом». Он был стремителен как в предложениях партнерам, так и в мысли — принятии решений. Головин не забил бы свой восхитительный гол, если Чалов не бросил его в прорыв первым касанием после приема мяча.

В завершающей стадии нападающего отличала конкретика: Чалов сделал хет-трик, нанеся за игру всего три удара. Дважды он создал возможности для гола партнерам.

В игре с «Арсеналом» Чалов исполнял даже более важную функцию, чем Муса. Россиянин больше комбинировал с партнерами, опускаясь в глубину, — 33 передачи против 26. И делал это качественнее — 72% точных передач против 69%.

Кадры: «Матч ТВ» и «Матч Наш Футбол».