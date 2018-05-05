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«Спартак» — «Ростов» — 2:0 (обзор)
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«Спартак» — «Ростов» — 2:0 (обзор) 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и «Ростовом».
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