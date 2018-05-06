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Промес установил рекорд «Спартака»
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Промес установил рекорд «Спартака» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес поразил ворота «Ростова» в матче 29-го тура чемпионата России.
Этот гол стал для 26-летнего голландца 58-м в составе «красно-белых».
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