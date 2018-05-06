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Спортсмен погиб при попытке установить рекорд
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Спортсмен из Франции хотел установить рекорд, но умер 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Twitter
Французский велогонщик Франсуа Жисси, известный своими рекордами скорости на велосипеде, погиб в субботу утром при попытке установить новый мировой рекорд, сообщает L'Alsace.
Трагедия произошла на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Приехавшие на место медики не смогли ему ничем помочь, Жисси умер от полученных травм. Велосипед Жисси называли велоракетой. У него была слегка удлиненная рама, на которой крепился реактивный двигатель, изготовленный швейцарской компанией Exotic Thermo Engineering. За короткое время такой велосипед был способен развить скорость, превышающую 300 км/ч.
По предварительной версии, Жисси во время движения потерял контроль над своим велосипедом и вылетел с трассы на огромной скорости. Полиции предстоит видеоролики, снятые камерами Go Pro, которые находились на велосипеде.
В 2014 году Жисси установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/ч. На этот раз он предполагал разогнаться до скорости в 400 км/ч.
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