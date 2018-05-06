«Тюмень» победила «Политех», «Норильский никель» одолел «Автодор» в 22-м туре ЧР

«Тюмень» в заключительном, 22-м туре чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграла питерский «Политех» со счётом 3:1. В 23 матчах регулярного чемпионата подопечные Игоря Путилова добились 23 побед в 33 встречах и заняли второе место. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмой.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 22-й тур «Тюмень» (Тюмень) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:1 (2:0) голы: Чухрий, 11 (1:0), Батырев, 23 (2:0, 6м), Бахур, 36 (2:1, авт.), Крыкун, 44 (3:1)

«Автодор» (Смоленск) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:6 (1:2) голы: Пономарёв, 5 (0:1), Гончаров, 14 (0:2), Метелкин, 18 (1:2), Гончаров, 33 (1:3), Пула, 37 (2:3), Сытин, 46 (2:4), Сергеев, 48 (2:5), Пономарёв, 49 (2:6).