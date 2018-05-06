«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» и победил в регулярном чемпионате России по мини-футболу

ТАСС , 6 мая. Югорский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» со счетом 5:2 одержал победу над новосибирским «Сибиряком» в домашнем матче заключительного тура регулярного чемпионата Суперлиги.

В составе хозяев дубль оформил бразилец Катата (10-я, 37-я минуты), также забитыми мячами отличились Иван Сигнев (9), Иван Чишкала (35) и Звиад Купатадзе (45). У гостей отличились Сергей Покотыло (29) и Руслан Кудзиев (46). Кудзиев забил 41-й мяч в текущем сезоне и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

В параллельном матче «Тюмень» со счетом 3:1 на своем поле обыграла санкт-петербургский «Политех».

Таким образом, «Газпром-Югра» занял первое место по итогам регулярного чемпионата, набрав 76 очков в 33 матчах. «Тюмень», в активе которой также 76 очков, стала второй, уступив лидерство по дополнительным показателям (количество побед). «Сибиряк» с 73 очками расположился на третьей позиции.

Победитель чемпионата России по мини-футболу определится по итогам плей-офф. На каждой стадии (четвертьфинал, полуфинал, финал) серии проходят до трех побед одной из команд. В четвертьфиналах между собой сыграют «Газпром-Югра» и «Политех», «Тюмень» — «Прогресс», «Сибиряк» — «Норильский никель», КПРФ — «Синара».

Действующим чемпионом России является московское «Динамо». По окончании прошлого сезона команда из-за финансовых проблем снялась с чемпионата и перешла в Высшую лигу — второй по силе дивизион в российском мини-футболе.