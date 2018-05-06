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Матч «Дины» с «Ухтой» был остановлен в первом тайме из-за нехватки игроков
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Матч «Дины» с «Ухтой» был остановлен в первом тайме из-за нехватки игроков 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Матч 22-го тура чемпионата России по мини-футболу между московской «Диной» и «Ухтой» был прерван спустя три минуты после начала встречи. В заявку «Дины» на матч было включено только три игроки. К моменту остановки матча гости успели забить четыре гола.
Подопечные Темура Алекберова одержали шестую победу в 33 встречах при 3 ничьих и 24 поражениях. «Ухта» заняла 11-е место по итогам соревнований. «Дина» потерпела 31 неудачу при одной победе и одной ничьей. Из-за снятия очков, «Дина» завершила турнир с показателем "-5".
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