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Известны четвертьфинальные пары ЧР по мини-футболу
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Известны четвертьфинальные пары ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 16 минут назад
По завершению матчей 22-го тура Суперлиги участники чемпионата окончательно распределили между собой позиции в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России по мини-футболу. Первые 8 команд продолжат борьбу в плей-офф, начав с 1/4 финала. Каждая серия противостояний длится до трёх побед одной из команд. Победитель пары проходит в следующий раунд.
Четвертьфинальные пары
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Политех» (Санкт-Петербург)
«Тюмень» — «Прогресс» (Глазов)
«Сибиряк» — «Норильский никель» (Норильск)
КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург)
Вопрос участия МФК «Прогресс» в плей-офф будет рассмотрен 7 мая. До 11:00 ближайшего понедельника глазовский клуб должен погасить задолженности, иначе его лицензия будет отозвана и он не сможет сыграть в плей-офф. В этом случае его место будет отдано другой команде согласно спортивному принципу.
Первые четвертьфинальные матчи серий до трех побед пройдут 11-12 мая на площадках команд, занявших более высокие места в регулярном чемпионате.
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