Известны четвертьфинальные пары ЧР по мини-футболу

По завершению матчей 22-го тура Суперлиги участники чемпионата окончательно распределили между собой позиции в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России по мини-футболу. Первые 8 команд продолжат борьбу в плей-офф, начав с 1/4 финала. Каждая серия противостояний длится до трёх побед одной из команд. Победитель пары проходит в следующий раунд.

Четвертьфинальные пары

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Политех» (Санкт-Петербург)

«Тюмень» — «Прогресс» (Глазов)

Вопрос участия МФК «Прогресс» в плей-офф будет рассмотрен 7 мая. До 11:00 ближайшего понедельника глазовский клуб должен погасить задолженности, иначе его лицензия будет отозвана и он не сможет сыграть в плей-офф. В этом случае его место будет отдано другой команде согласно спортивному принципу.

Первые четвертьфинальные матчи серий до трех побед пройдут 11-12 мая на площадках команд, занявших более высокие места в регулярном чемпионате.