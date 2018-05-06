Определены пары 1/4 финала ЧР по мини-футболу, вопрос «Прогресса» решат 7 мая

Стали известны пары 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. Первые четвертьфинальные матчи серий до трех побед пройдут 11-12 мая.

Вопрос участия клуба «Прогресс» в плей-офф будет рассмотрен 7 мая. До 11:00 понедельника клуб обязан погасить задолженности, иначе его лицензия будет отозвана и он не сможет сыграть в плей-офф. В этом случае его место будет отдано другой команде согласно спортивному принципу.