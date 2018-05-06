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Определены пары 1/4 финала ЧР по мини-футболу, вопрос «Прогресса» решат 7 мая
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Определены пары 1/4 финала ЧР по мини-футболу, вопрос «Прогресса» решат 7 мая 

SPORT24.ru 10 часов назад
Стали известны пары 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. Первые четвертьфинальные матчи серий до трех побед пройдут 11-12 мая.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Политех» (Санкт-Петербург)«Тюмень» — «Прогресс» (Глазов)«Сибиряк» — «Норильский никель» (Норильск) КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург)
Вопрос участия клуба «Прогресс» в плей-офф будет рассмотрен 7 мая. До 11:00 понедельника клуб обязан погасить задолженности, иначе его лицензия будет отозвана и он не сможет сыграть в плей-офф. В этом случае его место будет отдано другой команде согласно спортивному принципу.
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