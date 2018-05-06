Российские борцы стали первыми в медальном зачете ЧЕ

Российские борцы стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы по борьбе в Каспийске

Сборная России завоевала 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, заняв первое место в общекомандном зачете. Соревнования прошли в Каспийске.

Таким образом, сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Второй стала сборная Турции, которая выиграла пять золотых и восемь бронзовых медалей. Команда Азербайджана завоевала четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград, заняв третье место.

Этот чемпионат Европы стал самым успешным для сборной России за последние 12 лет. В 2006 году российская команда также завоевала 12 медалей на чемпионате Европы в Москве. Рекорд по количеству побед на чемпионатах Европы принадлежит российским борцам, в 1993 году они завоевали 16 золотых наград.