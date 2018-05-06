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Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в РФ
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Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в Россию 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство молодежи и спорта Украины перестанет финансировать поездки атлетов на соревнования в Россию. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Игорь Жданов.
Чиновник отметил, что украинские власти не могут "насильно запретить" спортсменам, тренерам и болельщикам посещать Россию. При этом он добавил, что у министерства есть "суверенное право" не финансировать поездки на международные соревнования.
"Еще раз подчеркиваю, министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался", — написал на своей странице Жданов.
Министр подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.
"Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран", — пояснил руководитель ведомства.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что запрет Киева на участие украинских спортсменов в мероприятиях на территории России, введенный в марте, больше не действует. По словам Баха, для этого МОК пришлось взаимодействовать с властями Украины "на различных уровнях, вплоть до президента".
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