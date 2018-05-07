Ещё
Украинские спортсмены поедут в Россию за свой счет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинские спортсмены поедут в Россию, но за свой счет 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украина не будет финансировать поездки своих спортсменов в Россию. Как заявил глава спортивного ведомства Игорь Жданов, насильно запретить не могут, зато могут наказать гривной.
Министр также отметил, что "никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях не будет".
"Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию, — подчеркнул Игорь Жданов. — Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался".
Вести.Ru: последние новости
Победитель Олимпиады в беге на 1500 м уличен в применении допинга Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне открестились от Медведевой98
«Изменщицу» Медведеву гонят из России304
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение6
На что Медведева променяет Россию4
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера82
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение