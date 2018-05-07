Кабаева дала откровенное интервью

Алина Кабаева дала откровенное интервью. Легендарная спортсменка вспомнила свое детство и объяснила, почему бы отдала свою дочь в художественную гимнастику.

В России завершается подготовка к юбилейному фестивалю художественной гимнастики "Алина", который был придуман олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В новом интервью спортсменка сообщила, что ее отдали в спорт в возрасте трех с половиной лет. Далее будущую знаменитость мать привезла в Москву, поскольку было очевидно, что в столице больше перспектив.

Интересно, что тренер Ирина Винер-Усманова не хотела ее брать, поскольку она уже "старая", а ведь Алине было только 11 лет. "И мама ее просто упросила, попросила посмотреть, как вообще ребенок тренируется в зале. И, действительно, она пришла и сказала:

"Все! Я тебя оставляю. Только с одним условием: если ты похудеешь на три килограмма за три дня". Я говорю: "Хорошо". Понимаете, 11 лет ребенку", — подчеркнула Кабаева.

Алина похудела за три дня. Она питалась лишь винегретом и пила воду.

"Ответственно очень подходила к этому моменту. Сейчас не могу с собой договориться, а тогда договорилась. ", — призналась легендарная спортсменка.

Кабаева уверена, что всех своих побед она достигла благодаря Ирине Винер-Усмановой.