Глазовский «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой

Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии АМФР в понедельник, 7 апреля.

Кроме «Прогресса» лицензию отозвали у смоленского «Автодора» и московской «Дины».

«В этой связи клубы «Дина», «Прогресс» и «Автодор» не допускаются к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России по мини-футболу сезона 2018/19 годов», — говорится в сообщении.

Обновленная сетка плей-офф выглядит следующим образом:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар)

«Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург)

Напомним, что в регулярке этого сезона «Прогресс» занял 7 место и во второй раз кряду в свой истории получил прав на участие в серии плей-офф.