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Глазовский «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой
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Глазовский «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии АМФР в понедельник, 7 апреля.
Кроме «Прогресса» лицензию отозвали у смоленского «Автодора» и московской «Дины».
«В этой связи клубы «Дина», «Прогресс» и «Автодор» не допускаются к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России по мини-футболу сезона 2018/19 годов», — говорится в сообщении.
Обновленная сетка плей-офф выглядит следующим образом:
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар)
«Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург)
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Норильский никель» (Норильск)
КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург).
Напомним, что в регулярке этого сезона «Прогресс» занял 7 место и во второй раз кряду в свой истории получил прав на участие в серии плей-офф.
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