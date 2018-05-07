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«Дина», «Автодор» и «Прогресс» исключены из чемпионата России по мини-футболу
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«Дина», «Автодор» и «Прогресс» исключены из чемпионата России по мини-футболу 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 7 мая. Ассоциация мини-футбола России отозвала лицензию на участие в чемпионате России сезона-2017/18 у смоленского "Автодора", московской «Дины» и глазовского «Прогресса». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.
"Дина", «Прогресс» и «Автодор» не будут допущены к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России сезона-2018/19. Кроме того, причиной стали финансовые задолженности клубов, которые они должны были погасить до 7 мая.
"Прогресс", занявший седьмое место по итогам регулярного чемпионата, не допущен к матчам плей-офф. Его место, по спортивному принципу займет петербургский «Политех», а место «Политеха» — сыктывкарская «Новая генерация». «Автодор» в регулярном чемпионате стал девятым, «Дина» — 12-й. В четвертьфиналах сыграют «Газпром— Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар), «Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург), «Сибиряк» (Новосибирск) — "Норильский никель" (Норильск), КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург).
Первые матчи плей-офф пройдут 11 мая. Полуфиналы стартуют 23 мая, финал и серия за третье место — 4 июня. Действующим чемпионом России является «Динамо» из Московской области, обыгравшее в финале прошлого сезона «Дину». По окончании прошлого сезона подмосковная команда из-за финансовых проблем снялась с чемпионата и перешла в Высшую лигу — второй по силе дивизион в российском мини— футболе.
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