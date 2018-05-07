Ещё
Матчи по мини-футболу пройдут на Новгородской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матчи по мини-футболу пройдут на Новгородской 

Управа района Лианозово 4 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Команды ребят 2009-2010 годов рождения приглашают на соревнования по мини-футболу, которые пройдут в Лианозове в субботу, 12 мая. Об этом корреспонденту «Мое Лианозово» сообщил руководитель структурного подразделения по спорту центра досуга, культуры и спорта «Лидер» Александр Кувватов.
— Участвовать может любая футбольная команда столицы, предварительно зарегистрировавшись на матчи, — уточнил Александр Кувватов.
Заявки на участие принимаются по электронному адресу: mini_football2018@mail.ru. Место проведения: ул. Новгородская, д. 12. Начало в 10.00. Участие бесплатное, жителей приглашают поболеть за команды. (то)
Управа района Лианозово: последние новости
Первенство района по дартсу пройдет в Лианозове Ретро-вечер прошел в Лианозовской библиотеке Ретро-вечер пройдет в Лианозовской библиотеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутко получит неожиданную должность170
Медведева выступила с официальным заявлением93
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка5
Кабаева дала откровенное интервью189
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера99
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение