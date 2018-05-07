Матчи по мини-футболу пройдут на Новгородской

Команды ребят 2009-2010 годов рождения приглашают на соревнования по мини-футболу, которые пройдут в Лианозове в субботу, 12 мая. Об этом корреспонденту «Мое Лианозово» сообщил руководитель структурного подразделения по спорту центра досуга, культуры и спорта «Лидер» Александр Кувватов.

— Участвовать может любая футбольная команда столицы, предварительно зарегистрировавшись на матчи, — уточнил Александр Кувватов.

Заявки на участие принимаются по электронному адресу: mini_football2018@mail.ru. Место проведения: ул. Новгородская, д. 12. Начало в 10.00. Участие бесплатное, жителей приглашают поболеть за команды. (то)