Испанки выиграли турнир по мини-футболу, приуроченный к 9 мая

Женская сборная Испании по мини-футболу выиграла международный турнир, приуроченный к 9 мая. В третьем туре испанки с минимальным счётом победили россиянок и возглавили турнирную таблицу. Испанская сборная выиграла все три матча турнира, проходившего по круговой системе.

Второе место заняла сборная России. Хозяева соревнований ранее обыграли Польшу и Венгрию. Третье место досталось полячкам, победившим венгерских футболисток в заключительном туре.

Мини-футбол. Женщины Турнир, приуроченный к 9 мая. 3-й тур Испания — Россия — 1:0 (0:0) Гол: Сотелло, 22.

Польша — Венгрия — 5:4 (3:2) Голы: Собкович (1), Мазиарц (3, 37), Ситарц (15), Карч (39) — Н. Крашченич (14), Ч. Крашченич (19), Кота (33), Варга (34).