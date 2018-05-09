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Испанки выиграли турнир по мини-футболу, приуроченный к 9 мая
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Испанки выиграли турнир по мини-футболу, приуроченный к 9 мая 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Наше Москворечье-Сабурово
Женская сборная Испании по мини-футболу выиграла международный турнир, приуроченный к 9 мая. В третьем туре испанки с минимальным счётом победили россиянок и возглавили турнирную таблицу. Испанская сборная выиграла все три матча турнира, проходившего по круговой системе.
Второе место заняла сборная России. Хозяева соревнований ранее обыграли Польшу и Венгрию. Третье место досталось полячкам, победившим венгерских футболисток в заключительном туре.
Мини-футбол. Женщины Турнир, приуроченный к 9 мая. 3-й тур  Испания — Россия — 1:0 (0:0) Гол: Сотелло, 22.
Польша — Венгрия — 5:4 (3:2) Голы: Собкович (1), Мазиарц (3, 37), Ситарц (15), Карч (39) — Н. Крашченич (14), Ч. Крашченич (19), Кота (33), Варга (34).
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