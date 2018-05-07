Нападающий «КПРФ» Сирило завершит карьеру после плей-офф Суперлиги

38-летний нападающий мини-футбольного клуба «КПРФ» и сборной России Сирило Тадеус Кардозо Фильо объявил, что стартующий 11 мая плей-офф чемпионата России станет для него последними официальными играми в карьере.

«Скоро начинается плей-офф Суперлиги России. Для меня он будет не такой как всегда. Подходит к концу большой цикл в моей жизни. За эти 23 года, которые я посвятил мини-футболу, были разные эмоции, победы, поражения, грусть и радость. Я благодарен за всё, что я пережил в спорте, и главным образом российскому мини-футболу.

Настало время, чтобы сыграть последние официальные игры в моей спортивной карьере», — написала Сирило на своей странице в сети «Инстаграм».

В России Сирило выступал за московское «Динамо», а последний сезон провёл в «КПРФ». В конце 2005 года принял российское гражданство и был вызван в сборную России по мини-футболу.

Фото доступно в «инстаграме» Сирило.