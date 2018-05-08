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Дети и подростки из Марьиной Рощи сыграли в мини-футбол
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Дети и подростки из Марьиной Рощи сыграли в мини-футбол 

Управа района Марьина роща 8 мая 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Первый майский турнир по мини-футболу состоялся в Марьиной Роще на минувшей неделе. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения спортивно-досугового центра «Шире круг» Елена Цыганова.
— В соревнованиях принимали участие дети и подростки района. По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Тазакен», второй стала команда «Марьина Роща», бронзу взяла команда «Ахмат Сила», — пояснила Цыганова.
Отмечается, что все участники были награждены медалями и грамотами. (то)
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