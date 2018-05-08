Дети и подростки из Марьиной Рощи сыграли в мини-футбол

Первый майский турнир по мини-футболу состоялся в Марьиной Роще на минувшей неделе. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения спортивно-досугового центра «Шире круг» Елена Цыганова.

— В соревнованиях принимали участие дети и подростки района. По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Тазакен», второй стала команда «Марьина Роща», бронзу взяла команда «Ахмат Сила», — пояснила Цыганова.

Отмечается, что все участники были награждены медалями и грамотами. (то)