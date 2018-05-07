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Мутко получит неожиданную должность
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Мутко предложили неожиданную должность 

Рамблер 1 час назад
Вице-премьера Виталия Мутко, курирующего в правительстве вопросы спорта, предложили на пост вице-премьера по строительству.
Соответствующее предложение сегодня озвучил Дмитрий Медведев на закрытой встрече с фракцией «Единая Россия», сообщает ТАСС.
«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», — сказал Медведев депутатам.
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Виталий Мутко занимает пост заместителя председателя правительства по вопросам, туризма и молодежной политики с октября 2016 года. С 2012 по 2016 год Мутко являлся министром спорта РФ, до этого с 2008 по 2012 годы занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ.
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