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Косино-ухтомцы провели турнир по мини-футболу
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Косино-ухтомцы провели турнир по мини-футболу 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В прошедшую пятницу команды района приняли участие в турнире по мини-футболу. Спортивное мероприятие посвятили предстоящему празднику 9 мая. Организатором турнира стал ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Триумф“. Игроки соревновались на поле на Святоозерской, дом 2.
Состязания проходили по круговой системе. Судили игру тренеры ГБУ „СДЦ „Триумф“ Тимур Сайфетдинов и Анатолий Татаркин. На роль лидера претендовали четыре команды, которые уже участвовали в прошлых турнирах. А именно, играли команды „Нулевые“, „Триумф“, „Санта-Клаус“ и „Олимп“.
Победили в соревнованиях „Нулевые“ с результатом в семь очков. Второе место заняла команда „Триумф“, а третье место досталось „Санта-Клаусу“. Победители получили кубки. Также медалями были награждены лучшие игроки.
Как отметили судьи, участники соревнований показали хорошую подготовку.
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