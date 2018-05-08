Косино-ухтомцы провели турнир по мини-футболу

В прошедшую пятницу команды района приняли участие в турнире по мини-футболу. Спортивное мероприятие посвятили предстоящему празднику 9 мая. Организатором турнира стал ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Триумф“. Игроки соревновались на поле на Святоозерской, дом 2.

Состязания проходили по круговой системе. Судили игру тренеры ГБУ „СДЦ „Триумф“ Тимур Сайфетдинов и Анатолий Татаркин. На роль лидера претендовали четыре команды, которые уже участвовали в прошлых турнирах. А именно, играли команды „Нулевые“, „Триумф“, „Санта-Клаус“ и „Олимп“.

Победили в соревнованиях „Нулевые“ с результатом в семь очков. Второе место заняла команда „Триумф“, а третье место досталось „Санта-Клаусу“. Победители получили кубки. Также медалями были награждены лучшие игроки.

Как отметили судьи, участники соревнований показали хорошую подготовку.