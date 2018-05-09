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Кудрявцева показала фото в купальнике
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Российская гимнастка поразила пользователей сети своей фигурой и пластикой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российская гимнастка Яна Кудрявцева поделилась с подписчиками фотографией в купальнике, сообщает "Советский спорт".
В своем инстаграме она выложила фото с одного из пляжей на Мальдивах. На фотографии гимнастка демонстрирует свою потрясающую пластичность.
Яна является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
В 2017 году спортсмена завершила спортивную карьеру. Кудрявцева — юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.
Ранее гимнастка удивила подписчиков фотографией в купальнике.
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