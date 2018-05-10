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Американская пловчиха попалась на допинге
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Американскую пловчиху дисквалифицировали за допинг 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение отстранить пловчиху сборной США Аманду Кедалл за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
По информации Inside The Games, Кедалл дисквалифицирована на три месяца.
В организме спортсменки был обнаружен вилантерол, который является запрещенным для использования. По словам 27-летней американки, вещество попало в организм после использования ингалятора.
"Нарушение является полностью моей виной. Я больше никогда не повторю эту ошибку и надеюсь, что другие спортсмены отметят для себя, как осторожно нужно обращаться с тем, что попадает в твой организм", — сказала Кендалл.
Ранее сообщалось, что допинг-проба "Б" победителя Олимпийских игр 2008 года в Пекине в беге на 1500 м кенийца Асбеля Кипропа дала положительный результат.
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