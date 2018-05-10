Американская пловчиха попалась на допинге

Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение отстранить пловчиху сборной США Аманду Кедалл за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
По информации Inside The Games, Кедалл дисквалифицирована на три месяца.
В организме спортсменки был обнаружен вилантерол, который является запрещенным для использования. По словам 27-летней американки, вещество попало в организм после использования ингалятора.
"Нарушение является полностью моей виной. Я больше никогда не повторю эту ошибку и надеюсь, что другие спортсмены отметят для себя, как осторожно нужно обращаться с тем, что попадает в твой организм", — сказала Кендалл.
Ранее сообщалось, что допинг-проба "Б" победителя Олимпийских игр 2008 года в Пекине в беге на 1500 м кенийца Асбеля Кипропа дала положительный результат.