Ещё
«Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень» начали четвертьфинальные серии ЧР с побед
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень» начали четвертьфинальные серии ЧР с побед 

Чемпионат.com 1 час назад
В завершившихся на данный момент трёх матча четвертьфинальных серий чемпионата России по мини-футболу победу одержали фавориты — «Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень».
Вторые встречи пройдут 12 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Первые матчи
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Норильский никель» — 8:3 (4:1). Голы: Соколов, 1, Покотыло, 2, Дарлан, 14, Жоан, 18, Анисимов, 31, Пономарёв, 41 (а/г), Главатских, 44, Кудзиев, 48 — Соколов, 7 (а/г), Сытин, 47, Сучилин, 47.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:4 (2:1). Голы: Ромуло,15, 38, Чишкала, 15, Волынюк, 26, 32, Кайо 50 — Обжорин, 18, Шишов, 34, Суворов, 38, Прокушев, 40.
«Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург) — 6:2 (1:0). Голы: Батырев, 7, Упалев, 26, Милованов, 32, Чухрий, 34, Мишарин, 42, Соколов 49 — Заболонков, 42, 42.
Чемпионат.com: последние новости
Батальин: пришлось ждать личной победы на этапе «Джиро» четыре года Ярость Адриано и ромбик Промеса — в фотообзоре матча «Спартак» — «Ростов» Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию26
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова46
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
Уткин высказался о Черчесове в оскорбительных выражениях
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко596
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение