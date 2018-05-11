«Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень» начали четвертьфинальные серии ЧР с побед 

В завершившихся на данный момент трёх матча четвертьфинальных серий чемпионата России по мини-футболу победу одержали фавориты — «Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень».
Вторые встречи пройдут 12 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Первые матчи
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Норильский никель» — 8:3 (4:1). Голы: Соколов, 1, Покотыло, 2, Дарлан, 14, Жоан, 18, Анисимов, 31, Пономарёв, 41 (а/г), Главатских, 44, Кудзиев, 48 — Соколов, 7 (а/г), Сытин, 47, Сучилин, 47.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:4 (2:1). Голы: Ромуло,15, 38, Чишкала, 15, Волынюк, 26, 32, Кайо 50 — Обжорин, 18, Шишов, 34, Суворов, 38, Прокушев, 40.
«Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург) — 6:2 (1:0). Голы: Батырев, 7, Упалев, 26, Милованов, 32, Чухрий, 34, Мишарин, 42, Соколов 49 — Заболонков, 42, 42.