«Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень» начали четвертьфинальные серии ЧР с побед

В завершившихся на данный момент трёх матча четвертьфинальных серий чемпионата России по мини-футболу победу одержали фавориты — «Сибиряк», «Газпром-Югра» и «Тюмень».

Вторые встречи пройдут 12 мая.

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«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:4 (2:1). Голы: Ромуло,15, 38, Чишкала, 15, Волынюк, 26, 32, Кайо 50 — Обжорин, 18, Шишов, 34, Суворов, 38, Прокушев, 40.

«Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург) — 6:2 (1:0). Голы: Батырев, 7, Упалев, 26, Милованов, 32, Чухрий, 34, Мишарин, 42, Соколов 49 — Заболонков, 42, 42.