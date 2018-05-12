«Сибиряк» победил «Норильский никель» во втором матче четвертьфинальной серии ЧР 

Новосибирский «Сибиряк» дома победил «Норильский никель» со счётом 7:3 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу. В первой встрече также сильнее были подопечные Евгения Куксевича — 8:3.
Третий матч серии до трёх побед состоится 15 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Норильский никель» (Норильск) — 7:3 (0:0) голы: Соколов, 28 (1:0), Соколов, 33 (2:0), Жоан, 36 (3:0), Канивец, 37 (3:1), Плахов, 39 (4:1), Пономарёв, 42 (4:2), Дарлан, 46 (5:2), Костыгин, 46 (5:3, 10м), Кудзиев, 49 (6:3), Балашов, 50 (7:3) счёт в серии: 2-0.