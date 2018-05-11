«Синара» обыграла «КПРФ» в четвертьфинале ЧР по мини-футболу 

Московский «КПРФ» на своей площадке потерпел поражение от екатеринбургской «Синары» в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу со счётом 1:4.
Хозяева открыли счёт в матче после перерыва — отличился Владимир Разуванов. Затем забивали только гости: Артём Качер, Дамир Хамадиев, Константин Агапов и Николай Шистеров.
Вторая встреча серии до трёх побед пройдёт 12 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0). Голы: Разуванов, 30 — Качер, 33, Хамадиев, 39, Агапов, 47, Шистеров, 48.