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В Чехии при групповом прыжке погиб парашютист
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В Чехии при групповом прыжке погиб парашютист 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренировка спортсменов-парашютистов, которая проводилась в субботу близ города Млада-Болеслав в Центральной Чехии, завершилась гибелью одного из них. Об этом сообщил журналистам представитель полиции республики Зденек Халупа.
"Парашютист разбился во время совершения группового прыжка, — отметил он. — Обстоятельства трагедии расследует комиссия, созданная из экспертов правоохранительных органов и [национальной] инспекции причин авиакатастроф".
Зденек Халупа отказался сообщить подробности ЧП. СМИ сообщают о проблемах с парашютом, возникших во время группового прыжка у одного из спортсменов.
Гибель и травмы парашютистов не редки в Чехии, многие жители которой увлекаются парашютным спортом. В течение второй половины 2017 года в республике разбился как минимум один спортсмен и трое получили тяжелые ранения.
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