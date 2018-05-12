В Чехии при групповом прыжке погиб парашютист

Тренировка спортсменов-парашютистов, которая проводилась в субботу близ города Млада-Болеслав в Центральной Чехии, завершилась гибелью одного из них. Об этом сообщил журналистам представитель полиции республики Зденек Халупа.

"Парашютист разбился во время совершения группового прыжка, — отметил он. — Обстоятельства трагедии расследует комиссия, созданная из экспертов правоохранительных органов и [национальной] инспекции причин авиакатастроф".

Зденек Халупа отказался сообщить подробности ЧП. СМИ сообщают о проблемах с парашютом, возникших во время группового прыжка у одного из спортсменов.

Гибель и травмы парашютистов не редки в Чехии, многие жители которой увлекаются парашютным спортом. В течение второй половины 2017 года в республике разбился как минимум один спортсмен и трое получили тяжелые ранения.