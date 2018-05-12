«Тюмень» удвоила преимущество в 1/4 финала ЧР по мини-футболу с «Политехом»

«Тюмень» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке победила «Политех» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2. Таким образом, подопечные Игоря Путилова удвоили преимущество в противостоянии.

Третья встреча серии до трёх побед состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч

«Тюмень» — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:2 (3:0) голы: Мишарин, 6 (1:0), Мишарин, 10 (2:0), Мишарин, 14 (3:0), Дедов, 45 (3:1), Заболонков, 50 (3:2) счёт в серии: 2-0.