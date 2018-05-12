«Газпром-Югра» повторно победил «Новую генерацию» в 1/4 плей-офф Суперлиги

«Газпром-Югра» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке победил «Новую генерацию» со счётом 6:2. Накануне подопечные Кака также оказались сильнее — 6:4.

Третий матч серии до трёх побед пройдёт 15 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:2 (1:1) голы: Елькин, 4 (0:1), Чишкала, 25 (1:1), Котляров, 37 (2:1), Нандо, 38 (3:1), Прокушев, 39 (3:2), Шаяхметов, 40 (4:2), Кайо, 48 (5:2), Катата, 50 (6:2) счёт в серии: 2-0.