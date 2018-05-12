«Газпром-Югра» обыграла «Новую Генерацию», «Тюмень» выиграла у «Политеха» 

В первых матчах 1/4 чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» обыграла «Новую Генерацию» (6:2), а «Тюмень» переиграла «Политех» (3:2).
Мини-футбол
Чемпионат России
1/4 финала
"Газпром-Югра" (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:2 (1:1)
Счет в серии — 2-0 12 мая. Югорск. «ДС Юбилейный».
"Тюмень" (Тюмень) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:2 (3:0)
Счет в серии — 2-0 12 мая. Тюмень. «СК Центральный».
"Сибиряк" (Новосибирск) — "Норильский никель" — 7:3 (0:0)
Счет в серии — 2-0 12 мая. Новосибирск. «Спортивный зал НГАСУ».
КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0)
Счет в серии — 0-2 12 мая. Климовск. «УСЦ Юность».