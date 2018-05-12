Ещё
«Газпром-Югра» обыграла «Новую Генерацию», «Тюмень» выиграла у «Политеха»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Газпром-Югра» обыграла «Новую Генерацию», «Тюмень» выиграла у «Политеха» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
В первых матчах 1/4 чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» обыграла «Новую Генерацию» (6:2), а «Тюмень» переиграла «Политех» (3:2).
Мини-футбол
Чемпионат России
1/4 финала
"Газпром-Югра" (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:2 (1:1)
Счет в серии — 2-0  12 мая. Югорск. «ДС Юбилейный».
"Тюмень" (Тюмень) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:2 (3:0)
Счет в серии — 2-0  12 мая. Тюмень. «СК Центральный».
"Сибиряк" (Новосибирск) — "Норильский никель" — 7:3 (0:0)
Счет в серии — 2-0  12 мая. Новосибирск. «Спортивный зал НГАСУ».
КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0)
Счет в серии — 0-2  12 мая. Климовск. «УСЦ Юность».
Спорт-Экспресс: последние новости
На старте 5-го этапа "Джиро д'Италия" погиб мотоциклист Промес выразил большой респект Глушакову Двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты одолели команду Швейцарии44
Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими80
Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой30
Медведев породил новый анекдот про Мутко508
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение