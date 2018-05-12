Победоносный матч «Балтики» против «Тюмени» в фотографиях

Команда футбольного клуба «Балтика» обыграла «Тюмень со счётом 3:1. Таким образом она заняла пятое место в ФНЛ. Победоносный матч „Балтики“ против „Тюмени“ в фотографиях можно посмотреть здесь.