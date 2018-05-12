Команда футбольного клуба «Балтика» обыграла «Тюмень со счётом 3:1. Таким образом она заняла пятое место в ФНЛ. Победоносный матч „Балтики“ против „Тюмени“ в фотографиях можно посмотреть здесь.
Первым гол в ворота „Тюмени“ забил центральный защитник калининградской команды Виталий Шахов. Сделал он это на 17-й минуте первого тайма. На 51-й минуте второго тайма счёт сравнять удалось нападающему „Тюмени“ Александру Ставлецу. На 76-й минуте Шахов снова пробил ворота соперника. Последний же гол на 86-й минуте забил нападающий „Балтики“ Антон Кобялко.