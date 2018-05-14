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Женская команда по мини-футболу из Бабушкинского выступила на открытом турнире
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Женская команда по мини-футболу из Бабушкинского выступила на открытом турнире 

Управа района Бабушкинский 7 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Открытый турнир по мини-футболу среди женских команд, посвященный празднованию Дня Победы, состоялся на стадионе «Свиблово» в Тенистом проезде. В турнире приняли участие шесть женских команд: «Крылья», «Формула-1», «ЖФК Лефортово», «Кристалл», «Динамовка», «Формула Д».
Общее количество участников составило 90 человек.
Первое место заняла команда «Формула-1», второе — «Кристалл», третье — «Динамовка».
Также были разыграны награды в номинациях: «Лучший бомбардир» турнира (Анна Звягинцева), «Лучший вратарь» (Мария Ливанова), «Лучший игрок» (Мария Савикова) и «Лучший защитник» (Елизавета Максимова).
Победители в номинациях были награждены дипломами и памятными сувенирами. Все три команды-победители были награждены медалями, памятными грамотами и кубками. (вт)
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