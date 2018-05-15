Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами

Флешмоб начался с того, что итальянец Сидней Сатурнино поделился в соцсетях видео со своими спортивными неудачами.

Гимнасты со всего мира делятся в социальных сетях видеороликами, на которых запечатлено их падение. Свои посты спортсмены помечают хештэгом #GymnasticsFailChallenge.

Все началось с того, что юный итальянец Сидней Сатурнино поделился двумя видео со своими спортивными неудачами в Сети, и сделал вызов двум своим знакомым. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Флешмоб быстро приобрел популярность, в нем даже принимают участие именитые гимнасты.