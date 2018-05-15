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Новая красотка в российской гимнастике
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Новая красотка в российской гимнастике 

Чемпионат.com 2 часа назад
На днях гимнастка Мария Сергеева выиграла четыре золота на этапе Кубка вызова. Девушка готова пойти по стопам Кабаевой и Мамун. А еще у нее есть близняшка-гимнастка.
1/11  Российская художественная гимнастка Мария Сергеева на днях выиграла три золотых и одну бронзовую медаль Кубка вызова. Сергеева одержала победу в упражнениях с обручем, булавами и лентой, а также стала третьей с мячом
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2/11  Девушка готова пойти по стопам Кабаевой и Мамун. И даже сестер Авериных она не боится. Ведь у неё тоже есть близняшка-гимнастка. Маша пока выступает чуть лучше, своей сестры-близняшки Насти. Зато Насте хорошо известно за кем нужно тянуться. Её пример для подражания почти всегда рядом
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3/11  Сестры Сергеевы родились в Санкт-Петербурге зимой 2001 года. В секцию спортивной гимнастики, как и все чемпионки, они пошли с самых ранних лет. Спорт для них – вся жизнь
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5/11  Впрочем, Маша любит не только гимнастику, но и футбол. Как ни странно, но любимый игрок девушки – вратарь столичного ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. Наверняка гимнастка будет следить за приближающимся чемпионатом мира по футболу
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6/11  В Санкт-Петербурге юных спортсменок тренировала Ирина Помысова. В 2013 году Мария успешно выступила на турнире имени Амины Зариповой, и Амина Василовна, заметив талантливую спортсменку, взяла её к себе в тренировочную группу
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7/11  Маша за четыре года добилась серьёзных успехов на юношеских соревнованиях: завоевала целую коллекцию медалей на этапах Гран-при, а также завоевала два золота на чемпионате Европы 2016 года: одно в составе команды, другое – в личном первенстве, в упражнениях с обручем
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8/11  Широкая известность пришла к Сергеевой с первыми серьёзными победами. А высокие результаты последовали в 2018 году, когда девушка была вызвана в основной состав сборной России
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9/11  Первой наградой Маши Сергеевой на взрослом уровне стала бронза в многоборье на этапе Гран-при в Киеве. Но через месяц третье место сменилось первым: россиянка выиграла этап в Баку
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10/11  Маша Сергеева уже познала вкус больших побед и смотрит только вверх. Впрочем, чтобы добраться до медалей крупных турниров, ей предстоит постараться
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11/11  В художественной гимнастике подчас труднее выиграть конкуренцию в России, чем стать лучшей в мире
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Российский спорт в последние годы постоянно подвергается ударам. Где-то вследствие этого теряет с трудом завоёванные позиции, а где-то, напротив, вопреки всему, прибавляет. И только в двух видах спорта в нашей стране всё стабильно и замечательно. Вы и сами хорошо знаете, что это синхронное плавание и художественная гимнастика. В ведомстве Ирины Винер так и вообще далеко идущие планы: претендентки на золото Олимпиады в Токио-2020 уже есть.
Однако дорожка к олимпийскому золоту, протоптанная Алиной Кабаевой, Евгенией Канаевой и Маргаритой Мамун, широка даже для двух сестёр-близняшек. Но что будет, если Дину и Арину Авериных попросит потесниться ещё одна пара сестёр-гимнасток? Знакомьтесь: Мария и Анастасия Сергеевы уже пробились в сборную России и готовы к большим победам!
Минувшие выходные для Марии, сложились просто блестяще. В субботу на этапе Кубка вызова в португальском городе Портимау она с большим запасом выиграла многоборье. Сергеева почти на два балла опередила Николь Зеликман из Израиля и открыла счёт золотым медалям на турнире.
В воскресенье Мария ещё четыре раза поднималась на пьедестал, добыв три золотые и одну бронзовую награду. Ей не было равных в упражнениях с обручем, булавами и лентой. И лишь с мячом, с которым всё получилось в многоборье, не сложилось — только третье место.
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