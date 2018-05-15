Новая красотка в российской гимнастике 

Российский спорт в последние годы постоянно подвергается ударам. Где-то вследствие этого теряет с трудом завоёванные позиции, а где-то, напротив, вопреки всему, прибавляет. И только в двух видах спорта в нашей стране всё стабильно и замечательно. Вы и сами хорошо знаете, что это синхронное плавание и художественная гимнастика. В ведомстве Ирины Винер так и вообще далеко идущие планы: претендентки на золото Олимпиады в Токио-2020 уже есть.
Однако дорожка к олимпийскому золоту, протоптанная Алиной Кабаевой, Евгенией Канаевой и Маргаритой Мамун, широка даже для двух сестёр-близняшек. Но что будет, если Дину и Арину Авериных попросит потесниться ещё одна пара сестёр-гимнасток? Знакомьтесь: Мария и Анастасия Сергеевы уже пробились в сборную России и готовы к большим победам!
Минувшие выходные для Марии, сложились просто блестяще. В субботу на этапе Кубка вызова в португальском городе Портимау она с большим запасом выиграла многоборье. Сергеева почти на два балла опередила Николь Зеликман из Израиля и открыла счёт золотым медалям на турнире.
В воскресенье Мария ещё четыре раза поднималась на пьедестал, добыв три золотые и одну бронзовую награду. Ей не было равных в упражнениях с обручем, булавами и лентой. И лишь с мячом, с которым всё получилось в многоборье, не сложилось — только третье место.