Новая красотка в российской гимнастике 

1/11 Российская художественная гимнастка Мария Сергеева на днях выиграла три золотых и одну бронзовую медаль Кубка вызова. Сергеева одержала победу в упражнениях с обручем, булавами и лентой, а также стала третьей с мячом sergeevamaria137 Фото:

2/11 Девушка готова пойти по стопам Кабаевой и Мамун. И даже сестер Авериных она не боится. Ведь у неё тоже есть близняшка-гимнастка. Маша пока выступает чуть лучше, своей сестры-близняшки Насти. Зато Насте хорошо известно за кем нужно тянуться. Её пример для подражания почти всегда рядом sergeevamaria137 Фото:

3/11 Сестры Сергеевы родились в Санкт-Петербурге зимой 2001 года. В секцию спортивной гимнастики, как и все чемпионки, они пошли с самых ранних лет. Спорт для них – вся жизнь sergeevamaria137 Фото:

5/11 Впрочем, Маша любит не только гимнастику, но и футбол. Как ни странно, но любимый игрок девушки – вратарь столичного ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. Наверняка гимнастка будет следить за приближающимся чемпионатом мира по футболу sergeevamaria137 Фото:

6/11 В Санкт-Петербурге юных спортсменок тренировала Ирина Помысова. В 2013 году Мария успешно выступила на турнире имени Амины Зариповой, и Амина Василовна, заметив талантливую спортсменку, взяла её к себе в тренировочную группу sergeevamaria137 Фото:

7/11 Маша за четыре года добилась серьёзных успехов на юношеских соревнованиях: завоевала целую коллекцию медалей на этапах Гран-при, а также завоевала два золота на чемпионате Европы 2016 года: одно в составе команды, другое – в личном первенстве, в упражнениях с обручем sergeevamaria137 Фото:

8/11 Широкая известность пришла к Сергеевой с первыми серьёзными победами. А высокие результаты последовали в 2018 году, когда девушка была вызвана в основной состав сборной России sergeevamaria137 Фото:

9/11 Первой наградой Маши Сергеевой на взрослом уровне стала бронза в многоборье на этапе Гран-при в Киеве. Но через месяц третье место сменилось первым: россиянка выиграла этап в Баку sergeevamaria137 Фото:

10/11 Маша Сергеева уже познала вкус больших побед и смотрит только вверх. Впрочем, чтобы добраться до медалей крупных турниров, ей предстоит постараться sergeevamaria137 Фото: