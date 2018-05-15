Стали известны результаты игр в рамках Премьер-Лиги Новой Москвы

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Ребята из Вороновского приняли участие в открытых детско-подрастковых соревнованиях по мини-футболу «Премьер-Лига Новой Москвы». Они состоялись 12 мая. В группе «Спорт Троицкого и Новомосковского административных округов» опубликовали таблицу с результатами игр, в которой указано, что в минувшую субботу ребята из Вороновского 2003-2004 и 2007-2008 годов рождения провели матчи с командами из Сосенского. Первые, со счетом 11:1, одолели соперника, а вторые забили один мяч в ворота противника и победили (1:0). Помимо этих, были проведены еще два матча с командой «Спарта» из Юго-западного административного округа. Футболисты 2003-2004 годов рождения со счетом 9:0 обошли соперника, а ребята 2007-2008-го сыграли вничью, 0:0.